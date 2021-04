Im Großen Garten in Dresden ist am Donnerstag der neu angefertigte Kunstmarmorabguss der Skulptur "Milon von Kroton" aufgestellt worden. Die Skulptur präsentiert sich den Besuchern am ursprünglichen Standort der Originalskulptur auf dem originalen Sandsteinpostament an der östlichen Hauptallee unweit der Karcherallee.



Für die Herstellung der Skulptur und die Restaurierung des Postaments habe der Freistaat Sachsen insgesamt rund 40.000 Euro investiert, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit.