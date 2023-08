Eine ausgebüxte Kuhherde hat in der Nacht zum Montag für eine Sperrung der Bundesstraße 6 bei Dresden gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, waren die 21 Tiere am Sonntagabend von der Weide ausgebrochen und zwischen Wilschdorf und Dresden-Rossendorf auf der B6 unterwegs. Mithilfe eines Polizeihubschraubers und der Feuerwehr habe man die Kühe am Montagvormittag wieder eingefangen.