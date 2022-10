Was ist digitale Kunst? - Digitale Kunst ist ein Sammelbegriff für Kunst, die mit dem Computern erzeugt wird. Das können multimediale Installationen, Virtual Reality, Simulationen oder digitale Spiele sein. - Unter Digitale Kunst fällt auch Kunst, die durch künstliche Intelligenz entstand. Yasemin Keskintepe

Yasemin Keskintepe ist die Kuratorin für die Hybrid Biennale im Festspielhaus in Dresden-Hellerau.

Yasemin Keskintepe ist die Kuratorin für die Hybrid Biennale im Festspielhaus in Dresden-Hellerau.

Yasemin Keskintepe ist die Kuratorin für die Hybrid Biennale im Festspielhaus in Dresden-Hellerau. Bildrechte: Yasemin Keskintepe

Die Kunstinstallationen und Bühnendarstellungen sollen zeigen, wie Körper und Bewegungen mit Technologie verbunden sind, erklärt Yasemin Keskintepe: "Hybridität meint einen Zustand, der nicht fix ist, sondern durch die Durchquerung verschiedener Einflüsse zum Vorschein kommt." Das kann beim Betrachter verschiedene Fragen aufwerfen, sagt die Kuratorin: "Was bedeutet das etwa für den Körper und die Identität, wenn sie nicht als fixe Einheit betrachtet werden?"

Was bedeutet das etwa für den Körper und die Identität, wenn sie nicht als fixe Einheit betrachtet werden?

Ein Höhepunkt des Festivals soll die Mutek Collaboration Night am 29. Oktober werden. Dort wollen Künstlerinnen und Künstler wie Ryoichi Kurokawa, France Jobin und Markus Heckmann oder Line Katcho Virtual-Reality-Installationen und audiovisuelle Live-Konzerte im Großen Saal des Festspielhauses Hellerau zeigen, so die Kuratorin: "Hier geht es um Musikkultur und wie man elektronische Musik mit verschiedenen Aufnahmetechniken in Verbindung setzen kann."