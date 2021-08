Kunstaktion Ausstellung im Leerstand - Kulturschaufenster in Dresden starten

Was tun mit leerstehenden Ladengeschäften in der Großstadt? Eine Kunstaktion nutzt in Dresden die freien Flächen, um Kunstschaffenden eine Bühne zu geben. Doch nicht nur Gemälde und Skulpturen sollen zu sehen sein, sondern auch Tanz, Schauspiel und alles, was die Kunstszene in Dresden sonst noch zu bieten hat.