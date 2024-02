Die Unesco hat Dresden den Titel "Learning City" verliehen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, habe das Unesco-Institut für Lebenslanges Lernen Dresden als vierte deutsche Stadt in das Netzwerk aufgenommen.

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser sagte, die Auszeichnung unterstreiche das "Engagement Dresdens für Lebenslanges Lernen und den Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen." Die Unesco habe in Dresden beispielsweise Projekte gewürdigt, bei denen ehrenamtliche Lesepaten in Kindergärten, Grundschulen und Bibliotheken gehen. Die Stadt erhoffe sich einen Austausch im Netzwerk der Städte mit dem Titel und so eine weitere Verbesserung der Bildungslandschaft in der Stadt, hieß es.