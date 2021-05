Kammerkonzert Geniestreiche(r) wieder vor Publikum im Kulturpalast Dresden

Hauptinhalt

Nach fast sieben Monaten Pause haben Musikerinnen und Musiker der Dresdner Philharmonie am Sonntag erstmals wieder vor Publikum gespielt. Und was sie gespielt haben, ließ aufhorchen. Es erklangen Stücke, die in der Philharmonie entweder noch nie oder zuletzt vor mehr als 50 Jahren aufgeführt wurden. Das Publikum erwartete ein kontrastreicher und vielschichtiger Musikabend.