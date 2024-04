Der Sächsische Kultursenat fordert eine stärkere und vorausschauende Finanzierung von Kulturschaffenden im ländlichen Raum. Dazu hat der Kultursenat am Montag eine Stellungnahme veröffentlicht.

Präsident Albrecht Koch sagte MDR KULTUR, man habe die Theater aus den Haustarifen herausbekommen und sehe jetzt, dass man genau wieder sehenden Auges in die gleiche Situation hineinrutsche, wenn nicht etwas geschehe. "Deswegen brauchen wir eine nachhaltige, wirklich vorausschauende Kulturförderung, die vorwegnimmt, was kommen wird, an Tarifsteigerungen und Kostensteigerungen."