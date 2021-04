Unter den bis zum 8. August gezeigten mehr als 300 Exponaten sind auch Werke von Caspar David Friedrich, der in Russland früher als in Deutschland ein "Superstar" gewesen sei, so Ackermann. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer bezeichnete die Kultur als "Türöffner" in schwierigen Zeiten, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Deutschlands Botschafter in Moskau, Géza Andreas von Geyr, meinte bei der Eröffnung der Austellung, es gebe viele "Themen, die brisant sind im deutsch-russischen Verhältnis". Deshalb sei es wichtig, mit Kulturereignissen wie diesem einen "Dialog auf höchstem Niveau" zu führen.

Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, bezeichnete die gemeinsame Schau als "Meisterwerk". (Archivbild) Bildrechte: dpa