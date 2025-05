Insgesamt seien 23 neue Stellen für die Sicherheitsabteilung geschaffen worden, so die SKD. Ein großer Vorteil der neuen Struktur sei, dass nun auch internationale Entwicklungen in der Museumswelt und aktuelle kriminelle Trends beobachtet werden könnten. So habe die Abteilung bereits frühzeitig Hinweise auf geplante Einbrüche in Museen mit ostasiatischen Kunstwerken erkannt. In der Dresdner Porzellansammlung sei daraufhin das Personal verstärkt und die Exponate gezielt geschützt worden.