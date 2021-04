Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz will am Freitag das neue Rettungsschiff des Dresdener Vereins "Mission Lifeline" taufen. Damit stelle sich die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens hinter die Seenotrettung von Flüchtlingen, erklärte der Verein.

"Mich beeindruckt sehr, was hier getan wird", erklärte Landesbischof Bilz mit Blick auf die Arbeit von Mission Lifeline. "Die Menschen, die dort aktiv sind, tun das, was dem christlichen Glauben tief zu eigen ist - nämlich Menschen in Not zu helfen", sagte er MDR SACHSEN. Aus diesem Grund wolle er bei der Taufe des Boots in der Nähe von Hamburg auch um Gottes Segen bitten.