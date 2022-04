OB-Wahl Landesdirektion entscheidet über Zulassung Hilberts zu Dresdner OB-Wahl

Der FDP-Politiker und Amtsinhaber Dirk Hilbert würde gerne weiter Oberbürgermeister in Dresden bleiben. Ein Formfehler gefährdet aber seine Zulassung zur Wahl im Juni. Hilbert tritt für ein überparteiliches Bündnis an. Die Landesdirektion muss nun entscheiden, ob sein Name auf den Wahlzettel darf.