Die sächsische Landessynode hat am Sonntag auf ihrer Frühjahrstagung in Dresden ein Gesetz zur Bildung von Rücklagen verabschiedet. Es regelt zum einen das langfristige Auffüllen der Haushaltsrücklage der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und zum anderen die Bildung einer zusätzlichen Rücklage, die Einnahmeausfälle kirchensteuerschwacher Jahre ausgleichen soll.

Laut Gesetz soll die Haushaltsrücklage ab dem kommenden Jahr 60 Prozent der in einem Haushaltsjahr erwarteten Einnahmen aus Kirchensteuer, Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Staatsleistungen betragen. Darüber hinaus soll die sogenannte Kirchensteuerschwankungsrücklage dafür sorgen, dass Mehreinnahmen aus Kirchensteuern nicht dem allgemeinen Haushalt zukommen und nur in kirchensteuerschwachen Jahren herangezogen werden.

Am Sonnabend war außerdem der sexuelle Missbrauch an mindestens 30 Jugendlichen durch einen Jugendwart in den in den 1960er- und 1970er-Jahren Thema der Synode. Landeskirchenamtspräsident Hans-Peter Vollbach, berichtete darüber, dass der ehemalige Jugendwart Kurt Ströer mindestens 30 Menschen während seiner Amtszeit sexuell misbraucht haben soll.