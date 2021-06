Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 28-jährigen Mann Anklage am Landgericht Dresden erhoben. Dem Beschuldigten wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. So soll er im Verlauf des vergangenen Jahres mehrfach Crystal und Marihuana von verschiedenen Lieferanten erworben haben. Laut Staatsanwaltschaft verkaufte der Mann die insgesamt 51 Kilogramm Crystal und 20 Kilogramm Marihuana im Gesamtwert von über 575.000 Euro anschließend an Abnehmer im Stadtgebiet von Leipzig weiter.