Die Frau hatte am 13. Juni 2022 ihre damals sechs Monate alten Zwillinge vom Balkon ihrer Wohnung in der ersten Etage eines Dresdner Plattenbaus fallen gelassen. Sie hatte sich vor Gericht darauf berufen, sich an nichts erinnern zu können, außer der Bedrohung durch "jemanden" in ihrer Wohnung und Brandgeruch.