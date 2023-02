Der naturschutzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Volkmar Zschocke, erinnerte in der Debatte an die Rechtsgrundlage für den Kiesabbau. "Was wäre das denn für ein Rechtsstaat, in dem eine rechtskräftige Genehmigung durch eine Partei oder durch einen Minister gestoppt werden könnte." Häufig werde aber dagegen erfolgreich geklagt. Ein solcher Weg stehe den Anwohnern und Umweltverbänden immer offen.