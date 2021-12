Die Polizei hat am Montagnachmittag vor dem Landtag eine Versammlung von etwa 40 Personen aufgelöst. Das erklärte Marco Laske, Sprecher der Polizei Dresden MDR SACHSEN. Die Versammlung sei nicht genehmigt gewesen. Die Personalien der Teilnehmer wurden aufgenommen und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, hieß es. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften und beobachteten "Freien Sachsen" hatten zu dem Protest in den sozialen Medien aufgerufen.

Der Polizei zufolge gestaltete sich das Geschehen am Landtag grundsätzlich ruhig. Neben der aufgelösten Versammlung seien lediglich vereinzelten Personen in die Nähe des Zwingerteichs gekommen. Von ihnen wurden laut Polizei die Personalien aufgenommen. Aktuell müssen sich den Angaben zufolge 27 Personen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung verantworten. Hinzu kamen zwei Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sie richten sich gegen einen 42-jährigen sowie einen 73-jährigen Deutschen.

"Es ist noch zu zeitig für eine Zusammenfassung. Der Einsatz wird sich in drei Phasen aufteilen", so der Polizeisprecher. Dies sei erstens das Geschehen am Landtag, zweitens der von der Bewegung 'Querdenken Dresden' angemeldete Autokorso und drittens die "Spaziergänge", zu denen in Dresden sowie weiteren Städten in Sachsen aufgerufen worden sei. Der Einsatz sei noch nicht vorbei.