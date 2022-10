Der Sächsische Landtag hat den Tag der Deutschen Einheit und der Wiedergründung des Freistaates gefeiert. Mit Blick auf die aktuelle Stimmung in Deutschland sagte Landtagspräsident Matthias Rößler im Rahmen der Feierstunde, er sehe besonders die Bundesregierung in der Pflicht, den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren.

Es sei zutiefst beunruhigend , wie sich die Gräben vertieft hätten und Meinungen einander unversöhnlich gegenüber stünden, sagte Rößler: "Kompromissfähigkeit und gegenseitige Akzeptanz trotz unterschiedlicher Standpunkte lassen sich lernen." Vertrauen in die Einigkeit des Landes setze eine intakte Bürgergesellschaft voraus. "Menschen, die sich nicht nur um eigene Angelegenheiten kümmern, sondern auch das Gemeinwohl im Auge haben - in ihrem Ort, ihrer Region oder im ganzen Land", so der Landtagspräsident.

Festredner war in diesem Jahr der Präsident des Nationalrates von Österreich, Wolfgang Sobotka. Seit 2017 ist Sobotka Abgeordneter des Nationalrates in Wien. Er hob in seiner Rede vor allem die europäische Einigkeit hervor. Man müsse, besonders mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, geschlossen agieren. Heute verteidige die Ukraine das Völkerrecht, man dürfe nicht zulassen, dass "Putin das Rad der Geschichte zurückdreht", so der Parlamentspräsident.