In Dresden-Pillnitz geben Wissenschaftler der Hochschule für Technik und Wirtschaft gemeinsam mit dem Grünen Forum Pillnitz und dem Staatsbetrieb Sachsenforst Einblicke in ihre Forschungsarbeit. Sie informieren über Felsstürze in der Sächsischen Schweiz, den Drohneneinsatz über Wäldern und Äckern, sind Gerüchen auf der Spur, erläutern Wolfsspuren. Außerdem kann Gold an der Elbe gewaschen werden.