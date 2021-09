An den verschiedenen Orten wird nicht nur über Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt besprochen. So bietet zum Beispiel das FrauenBildungsHaus einen Vortrag über die freie Sexualität von Frauen in der Steinzeit an. Im Frauen für Frauen e.V. einen Film mit dem Titel "Frauen bildet Banden – eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora" an. An der Technischen Universität Dresden wird eine Diskussion zum "Gender Pay Gap" angeboten, bei der auch über Hintergründe und Lösungen gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz gesprochen werden soll. Neben Vorträgen soll es auch Kunst zu sehen geben, so zum Beispiel in der KNARK-ART.gallery. Bei der dortigen Ausstellung "Teufelsweiber" werden 13 Künstlerinnen ausgestellt, die zu ihrer Schaffenszeit als teuflisch betrachtet wurden.