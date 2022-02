Appell der Bundespolizei Dresden "Die Bundespolizei weist erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Man begibt sich mit dem Handeln in Lebensgefahr. Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Zudem haben Züge einen enormen Bremsweg und können nicht ausweichen! Die Bundespolizei bittet darum, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder wiederholt auf die Gefahren hinweisen."

Im zweiten Fall war ein 17 Jahre alter Junge in der Nacht zum Freitag ungesichert die Fassade des Dresdner Hauptbahnhofs bis zum Dach hinaufgeklettert. Alarmierte Beamte entdeckten den Jugendlichen und sprachen ihn an. Daraufhin flüchtete er über die Hauptgleise in Richtung Reitbahnstraße. Die Beamten holten den Flüchtenden ein und stellten ihn zur Rede. Der 17-Jährige gab an, es sei eine Mutprobe gewesen.