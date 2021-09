Wo einst noch Outdoor-Bekleidung die Garderoben und Auslagen schmückten, sind heute nur noch leere Umkleidekabinen zu sehen. Ein ehemaliges Geschäft in der "Prager Spitze" - passender ginge es kaum für ein Gespräch über den Leerstand der Dresdner Innenstadtgeschäfte. Eddy Donat forscht bei der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung. Er bilanziert: Von circa 500 Objekten in der Dresdner Innenstadt stünden 93 leer - fast ein Fünftel. Ein Problem, das eine Landeshauptstadt so nicht hätte ereilen dürfen, erklärt Donat.