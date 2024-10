"Du kannst das lesen, aber du verstehst absolut nicht, was drinsteht. Du erkennst die Buchstaben, aber weißt manchmal nicht, was daraus entsteht" – so erlebt es Anna Hecht, wenn sie eine E-Mail, eine Wegbeschreibung oder auch nur ein Türschild lesen möchte. Die 24-Jährige hat Legasthenie, wie etwa sieben Prozent der Bevölkerung.