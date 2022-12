Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist gegen Pläne des sächsischen Bildungsministeriums, Teilzeit für Lehrkräfte zu erschweren. GEW-Landeschefin Uschi Kruse sprach im MDR von einem Nackenschlag. Der Grund dafür, dass viele Kollegen in Teilzeit arbeiteten sei die hohe Belastung im Job. Außerdem hätten viele Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu Hause. In beiden Fällen könne das Kultusministerium nichts tun, da es einen Rechtsanspruch gebe.

Kruse erinnert daran, dass gerade ältere Lehrerinnen und Lehrer mit 30 Jahren in Teilzeit gezwungen worden seien und nun mit 60 Jahren in die Vollzeit gezwungen werden sollen. In Sachsen ist der Anteil der Lehrkräfte, die nicht voll arbeiten, auf 35 Prozent gestiegen. Wegen des Lehrermangels kündigte Bildungsminister Christian Piwarz eine strengere Linie bei Anträgen auf Teilzeit an. Neue Anträge sollen nur noch berücksichtigt werden, wenn rechtliche Gründe dafür vorliegen, beispielsweise wenn Kinder unter 18 Jahren im Haushalt leben.