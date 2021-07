Das Olympiaboot des deutschen Kajak-Vierers, in dem auch der Dresdner Tom Liebscher sitzen sollte, ist auf dem Weg nach Japan zerstört worden. Das hat der Deutsche Kanu-Verband bestätigt. Demnach rammte beim Verladen in Luxemburg ein Gabelstablerfahrer die Carbon-Konstruktion. Es entstand Totalschaden. Tom Liebscher hofft jetzt auf ein Boot aus dem Trainingslager in Duisburg.