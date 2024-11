Sonnenuntergang über der Elbe

Wir steigen wieder auf die Fahrräder und passieren auf der Albertbrücke im Abendlicht die Elbe. Der Wind weht um das Haar und ich überlege kurz, bei Lieferando anzuheuern. Frische Luft und abendselige Stadt statt Bildschirm und Nachrichtenticker. Freiheit.



Magnus tritt in die Pedale. Ich muss Gas geben, um dranzubleiben. Trotzdem, schön. Wir haben beide kein E-Bike, fahren mit Bein-Power. Also Fitnessstudio mit Geldverdienen, frage ich Magnus beim Warten im Burger-Restaurant. "In gewisser Weise ja, doch es gibt auch noch die schlechten Seiten." Schlechte Seiten? "Nehmen wir das Wetter." Stimmt, das hatte ich ausgeblendet. "Manchmal müssen wir vier Stunden im Regen fahren", sagt Magnus. Ich erinnere mich an meine letzte Fahrradfahrt im strömenden Regen. Spaß ist etwas anderes.

Fahrer-Power aus Nepal

Während wir weiter warten schlägt die Tür auf und ein zweiter Lieferando-Fahrer betritt den Laden. Sujan Acharya kommt aus Nepal und studiert, wie auch Magnus, Hydrologie an der TU Dresden. "Ich arbeite in Teilzeit. Es macht mir Spaß", erklärt er auf Englisch. "Das Geld ist okay, doch bei schlechtem Wetter eher ein Schmerzensgeld."



Einen Winter habe er als Fahrer noch nicht erlebt. "Doch die Regentage reichen mir schon." Magnus fragt: "Hast Du genügend Ausrüstung?" Er fühlt sich als Betriebsrat verantwortlich, will alle mit ins Boot holen, unterstützen, sich gegenseitig helfen.

"Über die Hälfte unserer Kollegen und Kolleginnen sind Migranten", weiß Magnus. "Nicht alle sprechen gutes Deutsch, für viele ist es umso schwieriger, das Behördendeutsch der Arbeitsverträge zu verstehen." Die Mitarbeiter von Lieferando in Dresden stammen aus Nepal, Indien, aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und vielen anderen Ländern.



Kritiker sprechen von einer neuen Unterschicht, die im neuen digitalen Dienstleistungssektor die Bedürfnisse Besserverdienender befriedige. "Wir setzen uns als Betriebsrat dafür ein, dass migrantische Mitarbeiter nicht ausgenutzt werden – und zu ihrem Recht kommen, wie alle anderen auch." Eine junge, zarte Frau drückt Sujan die Bestellung in die Hand. Er spricht abgehackt Deutsch, aber fließend Englisch. Vielleicht ist er als Hydrologe auch schon bald die neue Oberschicht, wer weiß?

Oft viel Wartezeit in den Restaurants

Anders als Magnus fährt Sujan mit einem E-Bike. "Die werden von Lieferando gestellt und können vor jeder Tour im Depot abgeholt werden." Jetzt drückt die Frau auch Magnus die bestellten Burger in einer Papiertüte in die Hand. Auf geht's, schnell weiter. "Hier hat es jetzt sehr lange gedauert, wir haben viel Zeit verloren", sagt er.

Die Fahrer und Fahrerinnen erhalten einen Leistungsbonus, pro Lieferung einen Bonus von 25 Cent, ab der 100. Lieferung einen Euro, ab der 200. Lieferung zwei Euro. "Das leistungsbasierte Bonusmodell regt an, die Straßenverkehrsordnung nicht zu beachten, unsicher und zu schnell fahren", erklärt Magnus. "Die Geschwindigkeit liegt nicht nur in unserer Hand. Wir sind von vielen Variablen abhängig – von den Restaurants, vom Verkehr, von der Länge der Strecken. Das sind alles Faktoren, die den Bonus beeinflussen."

Wir düsen zurück über die Albertbrücke in die Elisenstraße, fast das gleiche Haus wie vorhin, nur einen Eingang weiter. Ein junges Mädchen schaut verhuscht durch die Tür, nur ihr Kopf ist zu sehen, ihre Hand greift in den Flur. "Danke", tönt sie freundlich und schon ist die Tür wieder zu. Dauer: 20 Sekunden.

Von schüchtern bis halbnackt

Wieder so eine knappe Übergabe. Stand eigentlich schon einmal jemand mit Schlüpfer in der Tür, frage ich Magnus. "Es kommt schon vor, dass Leute nur in Unterhose oder mit Bademantel in der Tür stehen. Das sind aber meistens Männer." Magnus muss schmunzeln. Es hat schon wieder "Pling" auf seinem Handy geläutet. Auf geht's, zurück, wieder über die Albertbrücke, in die Neustadt, diesmal zum Inder.

Was mir auf dieser Tour noch einmal deutlich wird: Wir sind längst eine multikulturelle Gesellschaft, die Dresdner essen sich quer durch die Welt. Am Ende der Tour werden wir in einem syrischen, indischen, einem asiatischen, zwei italienischen Restaurants und in zwei Burgerläden gewesen sein. Beliefert haben wir vor allem junge Deutsche und eine Französin, getroffen einen Kollegen aus Nepal, koordiniert von einer App aus den Niederlanden.

Nach der dritten Querung der Albertbrücke, die Sonne ist schon in der Elbe versunken, wünsche ich mir eine Pause. "Es gibt keine Pause vor fünf Stunden", erklärt mir Magnus mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt. "Vorher muss ich selbst dafür sorgen, dass ich kurz anhalte und etwas trinke, wenn ich eine Pause brauche."



Insgeheim hoffe ich, dass es auch im nächsten Restaurant ganz lange dauert. Fehlanzeige. Beim Inder in der Louisenstraße liegt die Bestellung schon bereit, inklusive eines Getränks. "Ich vermute ein Lassi", sagt Magnus. "Hier fängt es an, spannend zu werden, besonders bei Kopfsteinpflaster."

Das erste Trinkgeld

Diesmal queren wir nicht die Elbe, sondern nur die Bautzner Straße. Fünf Minuten, schon sind wir da. Eine Ballettlehrerin öffnet, lacht, plaudert, erzählt, dass sie Ballettlehrerin ist und gibt, ich glaube es kaum, vier Euro Trinkgeld. Magnus freut sich. Das Handy piept, nächster Auftrag. McDonalds. "Ja, den Klassiker gibt es auch."

Feste Verträge mit Mindestlohn

Magnus und seine Lieferando-KollegInnen haben Glück – im Vergleich zu anderen Lieferdiensten. Sie sind fest angestellt und werden nach Mindestlohn - und nur in Teilen nach einem Bonussystem bezahlt. Doch die Ausbeutung anderer Dienste ist für Magnus kein Vergleich.



Die Dresdner Betriebsräte möchten faire Bedingungen. "Wir fordern mit der Gewerkschaft einen gerechten Tarifvertrag mit einem Grundlohn von 15 Euro und Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie sechs Wochen Urlaub anstatt der nur vier Wochen wie bisher", erklärt Magnus. "All das wollen wir tarifvertraglich geregelt haben, dass man sich am Ende des Monats darauf verlassen kann, dass wir monatliche den gleichen Lohn für die gleiche geleistete Arbeit haben – ohne das Bonussystem und die Schwankung von 100 bis 300 Euro für die gleiche Arbeit."

"Wollen keine Schlechtwetterzulage"

Magnus setzt sich mit den Betriebsräten auch für eine ordentliche Wartung der Dienstfahrräder ein, für eine gerechte Schichtplanung und eine faire Bearbeitung von Anliegen der Kollegen. "Wir sind als Ansprechpartner immer da." Und eine Schlechtwetterzulage? Magnus schüttelt den Kopf: "Wir wollen keine Schlechtwetterzulage. Wir möchten eher, dass bei schlechtem Wetter niemand mehr fährt und die Liefergebiete geschlossen werden, anstatt die Kolleginnen und Kollegen unnötig in Gefahr zu bringen."

Was war die skurrilste Bestellung? Magnus lacht: "Zwei Eis bei über 30 Grad per Lieferdienst im Sommer an einem Wochentag vor 20 Uhr." Hier finge es an, absurd zu werden. "Zu dieser Zeit kann man ein Eis bequem im Supermarkt kaufen. Da hat man in der Sommerhitze mehr davon."

Überhaupt, wie lassen sich die Lieferando-Fahrenden unterstützen? "Vielleicht vorher mal auf die Karte sehen, wie weit das Restaurant entfernt ist. Da steigt auch die Chance, dass das Essen warm ankommt", sagt Magnus augenzwinkernd. "Hilfreich ist, in der App die Etage und die Lage der Wohnung anzugeben. So müssen wir nicht lange suchen." Ja, und wer Trinkgeld geben möchte: "Gern und am liebsten in bar."

Kurze Touren, schönes Wetter – gute Schicht

Nach unserem McDonalds-Burger folgen noch eine Pizza, Pasta und eine asiatische Bestellung. Ich betrete Häuser und Orte, die ich vorher noch nie gesehen und nicht gekannt habe. Am Ende unserer Drei-Stunden-Schicht haben wir acht Menschen beliefert und sind mehr als 20 Kilometer gefahren.



Die Sonne ist der Nacht gewichen. "Das war eine sehr positive Schicht. Wir hatten kurze Aufträge und schönes Wetter, Trinkgeld und nette Kunden. Heute gibt es nichts zu meckern", sagt Magnus und verabschiedet sich in der kühlen Herbstluft in den Feierabend.