Die Verteidigung des Berliners hatte am Mittwoch Belege vorgebracht, die Jonathan M. ein Alibi geben sollen. Demnach sei er am Abend des 18. Oktober 2019 von einer versteckten Kamera des Bundeskriminalamtes gefilmt geworden, als er in Berlin seine Wohnung verlassen habe. Unter Berücksichtigung aller Umstände sei unrealistisch, dass der Mandant seine Wohnung damals kurz nach 20 Uhr verlassen und dann kurz nach 00:00 Uhr am 19. Oktober am Überfall auf das "Bull’s Eye" in Eisenach beteiligt gewesen sein soll, führte Rechtsanwältin Weyers weiter aus.