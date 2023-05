Oberlandesgericht Dresden Haftbefehl gegen Auflagen ausgesetzt: Lina E. kommt vorerst frei

Großer Polizei- und Medienalarm am Mittwochvormittag in Dresden zum Urteil gegen Lina E., die als linke Gewalttäterin fünf Jahre und drei Monate Gefängnisstrafe bekommt. Dann am Ende der zeitaufwändigen Urteilsbegründung am Abend die Nachricht: Der Haftbefehl wird gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.