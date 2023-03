Drohende Insolvenz Stadt Dresden übernimmt Lingnerschloss samt Vereinsschulden

Einer der beliebten Ausflugsmagneten der Stadt Dresden erlebt einen Eigentümerwechsel. Der Förderverein des Lingnerschlosses will sein Erbbaurecht am historischen Gebäude an die Stadt Dresden zurückgeben. So will sich der Verein von Verbindlichkeiten befreien und eine Insolvenz abwenden. Demnach haben die Folgen der Coronakrise den Verein in wirtschaftliche Schieflage gebracht.