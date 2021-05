In Marsdorf bei Dresden ist in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände eines Busunternehmens ein Linienbus ausgebrannt. Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, stand das Fahrzeug beim Eintreffen der Löschzüge bereits vollständig in Flammen. Die fast 80 Kollegen der Berufsfeuerwehr sowie der Stadtteilfeuerwehren Klotzsche, Weixdorf, Wilschdorf und Langebrück löschten unter Atemschutz mit Schaum und Wasser den brennenden Bus.