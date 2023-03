In Sachsen ist die Zahl rechtsmotivierter Straftaten im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen gestiegen. Das erklärte die Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz. Sie verwies auf Antworten des Innenministerium und auf ihre zahlreichen entsprechenden Anfragen. Es handle sich um 2.069 Delikte, im Jahr zuvor seien es noch 1.878 gewesen. Die Anzahl der Straftaten bewege sich damit wie in den vergangenen Jahren um die 2.000er Marke. Laut Köditz wurden die meisten Straftaten in Dresden und Leipzig registriert, während die Zahl in den Landkreisen Görlitz, Vogtland und Meißen vergleichsweise gering war.

Auf den sogenannten Montagsdemonstrationen wie hier in Chemnitz registrierte die Polizei häufiger das Mitführen verfassungsfeindlicher Symbole. (Archivbild) Bildrechte: Härtelpress