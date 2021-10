Der Vorsitzende des Schutzverbandes Dresdner Stollen, Andreas Wippler, freut sich über die Wahl. "Lisa repräsentiert unser Handwerk genau so, wie wir es uns nur wünschen können." Für Wippler kommt bei der neuen Genussbotschafterin des "Dresdner Striezels" alles zusammen, was ein Stollenmädchen haben müsse: Praxis, gute Noten in der Theorie, Fachwissen zu Ernährung und Agrarwirtschaft und "jede Menge Leidenschaft für Dresdens Weihnachtsgebäck Nummer eins im Herzen".