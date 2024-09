Die Feuerwehr Dresden wird sich nach den Aufräumarbeiten auch in der Nacht in Bereitschaft halten und die Situation an der Carolabrücke überwachen. Feuerwehrsprecher Michael Klahre sagte MDR SACHSEN, dass man die Brücke rund um die Uhr mit Messtechnik überwache und im Auge behalte, ob es zu weiteren Bewegungen der Brücke kommt. Wenn die Aufräumarbeiten wie geplant am Abend abgeschlossen seien, bleibe nur noch abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Das in der Elbe liegende Brückenteil, das am Mittwoch eingestürzt war, wird weiter in der Elbe verbleiben, aber den Grundpegel nicht signifikant verändern. Das sagte der Chef des Dresdner Umweltamts René Herold am Mittag. Mehrere Statiker und Modellierer der Stadt und eines Instituts aus Nürnberg hätten verschiedene Szenarien berechnet und seien zu diesem Ergebnis gekommen.



Die Strömungsgeschwindigkeiten werden Herold zufolge durch das im Wasser liegende Teil zwar beeinflusst, aber ab dem Bereich Augustus-/Marienbrücke werde es sich dann wieder dem Normallauf angleichen. Es gebe also nur einen kleinen Bereich, wo sich die Strömungen ändern werden.



Es könnte Herold zufolge passieren, dass die noch aufliegenden Teile des eingestürzten Brückenzugs C noch umkippen, aber die Auswirkungen wären nicht gravierend. Man muss zudem damit rechnen, dass sich Gegenstände dort festsetzen, das sei in gewissem Maß in die Berechnungen eingepreist.



Es wird auch einen Aufstau von etwa 30 bis 50 Zentimetern am in der Elbe liegenden Teil geben, sagte Herold. Aber auch der werde sich bis zur Albertbrücke und dann bis zur Waldschlößchenbrücke wieder angleichen. Das sei gut beherrschbar und man sei gut vorbereitet.