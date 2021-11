Montagmorgen vor dem Zollamt in Dresden. LKW stehen bis auf die Stauffenbergallee und damit auch an ein angrenzendes Wohngebiet in der Schlange. Die Fahrer, die von außerhalb der EU kommen, warten hier auf Stempel, Unterschriften und Papiere. Grund: Bevor sie beim Zollamt ihre Dokumente vorzeigen, müssen sie diese erst bei einer benachbarten privaten Zollagentur ausstellen lassen - und das kann dauern.