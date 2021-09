Ein Lkw-Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Autobahn 4 bei Dresden ereignet. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 10:30 Uhr zwei Lastwagen auf der Fahrbahn in Richtung Chemnitz in Höhe der Raststätte Dresdner Tor ineinandergefahren. Einer der Trucker wurde dabei leicht verletzt.