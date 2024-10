Plötzlich kam da eine Lok: Auf der Weinbergstraße in Radebeul ist am Dienstag ein Auto mit einem Zug der Lößnitzgrundbahn zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens war zwischen der Lößnitzgrundstraße und der Straße An der Jägermühle unterwegs. Als er die Gleise der Kleinbahn an einem unbeschränkten Bahnübergang überqueren wollte, kollidierte er mit der Kleinbahn, die von links kam.