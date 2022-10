"Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall sind noch nicht abgeschlossen", so die Stiftung. Die Regulierung des Unfallschadens werde deshalb noch dauern. "Nach den polizeilichen Ermittlern kommen die Gutachter der Versicherung." Die beschädigten Fahrzeuge sind Unikate und deren Wert entsprechend schwer zu beziffern. In ihnen steckt zudem viel ehrenamtliche Arbeit. Aktuell gehe man davon aus, dass die I K und der dazugehörige Zug noch einen "längeren Zeitraum" nicht fahren können, so die Radebeuler Stiftung.

Die Lok wurde in den 2000er-Jahren nach Originalplänen der ersten sächsischen Schmalspur-Lokbaureihe I K nachgebaut. Unter Federführung des Arbeitgeberverbands Sachsenmetall war das Projekt mit Hilfe von 80 Firmen, Vereinen und Spendern umgesetzt worden. Etliche der gut 4.400 Bauteile fertigten beispielsweise Azubis in Metallbetrieben. Seit Fertigstellung 2009 kommt der Loknachbau - seit 2016 auch mit passendem Zug aus wieder aufgebauten Waggons - im Wechsel auf verschiedenen Schmalspurbahnen in Sachsen bei Festen zum Einsatz.



Die Stiftung und Partner aus der Schmalspurszene haben nun erneut einen Spendenaufruf gestartet, um die Lok und den Zug unabhängig vom Unfallschaden und daraus resultierenden Versicherungsleistungen dauerhaft zu erhalten. Denn auch die nächste Hauptuntersuchung - eine Art "Bahn-TÜV" - steht in zwei Jahren an.