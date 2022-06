Sie werden bedroht, beleidigt, angegriffen und fühlen sich nicht gleichberechtigt behandelt: Eine Studie zur geschlechtlichen Vielfalt in Sachsen zeigt Handlungsbedarf vor allem für Menschen, die sich nicht als Frau oder Mann definieren. Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) hat am Mittwoch die Studie zu den Lebenslagen Lsbtiq-Personen in Dresden vorgestellt. Die Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer. Bei der Online-Befragung hatten im Zeitraum November 2021 bis Januar 2022 knapp 1.500 Menschen mitgemacht.