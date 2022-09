In der Science-Fiction-Serie Star Trek verfügt das Raumschiff Enterprise über einen sogenannten Warp-Antrieb. Wie nah sind wir dran an einem solchen?

Martin Tajmar auf dem Luft- und Raumfahrtkongress in Dresden. Bildrechte: DGLR

Martin Tajmar: Als ich als Kind Raumschiff Enterprise gesehen habe, hat das mein Interesse an der Raumfahrt geweckt. Für den Warp-Antrieb gibt es natürlich keinen Plan. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, wie ein solcher funktionieren könnte. Aber das hindert uns natürlich nicht daran, auch in dieser Richtung zu forschen.



Es könnte einmal möglich sein, dass wir entlang eines Laserstrahl ein Raumschiff in der Größe eines Mikrochips zum nächsten Stern werden schießen können. In den USA wird gerade das Projekt Breakthrough Starshot angedacht, das dies zum Ziel hat. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir irgendwann nicht nur einen kleinen Mikrochip, sondern ein Raumschiff auf diese Reise schicken können.