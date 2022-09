Raum- und Luftfahrtforschung "Wir werden irgendwann ein Raumschiff wie die Enterprise haben"

Martin Tajmar ist Direktor des Institutes für Luft und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. Auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress, der drei Tage in Dresden tagte, sprach er über "revolutionäre Raumfahrtantriebe". Bisher gilt es als unmöglich, die Distanz von mehreren Lichtjahren zu überwinden. Doch Tajmar ist überzeugt: Mit den Antrieben wird es möglich sein, in benachbarte Sternensysteme zu fliegen. Im Interview mit MDR SACHSEN berichtet Tajmar von seiner Forschung und erklärt, weshalb er vom Standort Dresden "enorm" profitiert.