Luftbildfotografie erfordert höchste Konzentration, auch für den Piloten. "Ich muss die ganze Zeit das Flugzeug in Position halten. Das ist kein sauberer Flug", so Treuheit. Man fliege oft schräg und halte das Flugzeug in Position, damit der Fotograf das Objekt gut aufs Bild bekommt. "Wenn ich mit einem normalen Passagier Rundflüge mache, ist das ganz normales Fliegen. Es strengt nicht an", sagt der Pilot. "Aber das ist richtig Arbeit. Wenn man paar Stunden geflogen ist, ist man froh, wenn man wieder zu Hause ist."