Dresden rechnet mit 2,9 Millionen zusätzlichen Gästen, wenn die Stadt eine Bundesgartenschau (Buga) ausrichtet. In dieser Woche wurde im Beisein von rund 200 Bürgerinnen und Bürgern eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. die hatte die Stadt beauftragt. Laut Studie könnte eine Buga der Landeshauptstadt Einnahmen von etwa 62 Millionen Euro bringen. Dem stehen Kosten für die Durchführung von 80 Millionen Euro gegenüber. Hinzu kommt ein dreistelliger Millionenbetrag für Umbau und Neugestaltung von Grünflächen. Im Dezember soll der Stadtrat entscheiden, ob sich Dresden für die Bundesgartenschau 2033 bewirbt.

Für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) böte eine Bundesgartenschau in Dresden der Stadt "die einmalige Chance, (...), grüner, klimafreundlicher und nachhaltiger" zu werden. Hilbert weiter: "Unser Ziel ist es, Sachsen erstmalig auf der Landkarte der Bundesgartenschauen zu verorten. Deshalb sprechen wir auch mit der Landesregierung für eine Unterstützung des Vorhabens."

Die aktuelle Bundesgartenschau hat in Mannheim geöffnet. Nach Angaben der dortigen Stadtverwaltung sind dafür 105 Millionen Euro für den Investitionshaushalt und rund 41 Millionen für den Durchführungshaushalt veranschlagt worden. Diese Kosten werden mit Eintritts- und Sponsorengeldern, Grundstücksverkäufen und Fördermitteln des Landes verrechnet werden, "so dass derzeit von einem Aufwand von 60 Millionen Euro für den kommunalen Haushalt ausgegangen wird", heißt es am Rhein.