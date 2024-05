Bei ihm habe ich das Gefühl, dass er von Anfang an große Freude daran hatte Deutsch zu reden. Das merke ich immer daran, dass er es am besten machen will. Er fühlt sich wohl dabei. Es ist mehr eine Frage des Selbstbewusstseins und der Stellung zu einer Sprache. Da muss ich sagen: Chapeau! Wenn ich ihn zum Beispiel korrigiere, denke ich manchmal, naja, das war jetzt schon okay. Aber er sagt oft: 'Sagen Sie mir, ob etwas zu verbessern ist. Sie sagen es mir bitte! Ist das gut so? Wirklich?' Das ist für mich auch eine Freude, denn er will es nicht nur für sich gut machen, sondern auch für Frankreich und für unsere Beziehungen zwischen beiden Ländern. Eben auch als große Geste für die Leute. Er will die Nähe zu den Menschen zeigen.