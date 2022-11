Die Ursache für die Erkrankungsfälle sei bisher unklar. Das Gesundheitsamt habe Stuhlproben bei ausgewählten Erkrankten und beim Personal der Essenausgabe veranlasst. Mit Ergebnissen werde in der kommenden Woche gerechnet. Auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt habe in der Essensausgabe Proben genommen.

An diesem Freitag wurden in der Schule alle Sanitärbereiche, Handläufe, Türklinken und ähnliche Kontaktstellen gereinigt und desinfiziert. Darauf wies Gesundheitsamtsleiter Frank Bauer hin. Bei dem Essensanbieter der Schule, der auch andere Einrichtungen in Dresden beliefert, seien keine Erkrankungen aufgetreten, so Bauer.