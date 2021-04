Ein Polizist hat in Dresden einen Mann angeschossen. Nach Behördenangaben hatte das Opfer in der Nacht zum Dienstag den Polizeinotruf gewählt und erklärt, soeben seinen Vater getötet zu haben. Als Beamte am vermeintlichen Tatort im Stadtteil Gohlis eintrafen, habe der 45-Jährige im Dunkeln auf der Straße auf sie gewartet und scheinbar mit einem Gewehr auf sie gezielt. Weil er nicht auf Ansprachen reagierte, schoss ihm ein Polizist den Angaben zufolge mit der Dienstwaffe ins Bein.