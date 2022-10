Polizei- und SEK-Einsatz seit 15 Uhr im Hechtviertel Dresden.

Unbekannter von Passanten am Fenster mit Pistole und waffenähnlichen Gegenständen gesehen.

Motive des Mannes weiterhin unklar.

Seit Mittwochnachmittag ist die Polizei Dresden in der Leipziger Vorstadt im Einsatz. Das SEK ist ebenfalls am Einsatzort, der weiträumig abgesperrt wurde. Laut Polizeisprecher Marko Laske versuche ein Verhandungsteam des LKA mit einem jungen Mann immer noch Kontakt aufzunehmen, der sich in einer Wohnung aufhält. Zur Identität und Motivation dieses Mannes, der sich immer wieder am Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss zeige, könne die Polizei noch nichts sagen.

Die Motivationslage seines Handelns ist gänzlich unklar. Marko Laske Sprecher der Polizei Dresden

Passanten sahen Mann mit Pistole

Am Nachmittag gegen 14:20 Uhr hatten Passanten die Polizei verständigt, nachdem ein junger Mann mit einer Pistole am Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen worden war. Einsatzkräfte seien zum Haus in der Rudolf-Leonhard-Straße geeilt und hätten ein Dutzend Anwohner des Hausaufgangs in Sicherheit gebracht. Zwischenzeitlich habe der Mann am Fenster auch mit Langwaffen hantiert, sagte der Polizeisprecher MDR SACHSEN.

Am Mittwochnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann vermummt am Fenster im 1. Obergeschoss mit Waffen. Bildrechte: xcitepress/benedict bartsch

Gegenwärtig (21:30 Uhr) sei die Lage unter Kontrolle, so die Polizei. Das SEK und eine Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes seien aktuell vor dem Haus, der Mann im ersten Obergeschoss weiterhin in der Altbau-Wohnung in der Rudolf-Leonhard-Straße. Es werde weiterhin versucht, den Einsatz zu Ende zu bringen. Im Einsatz sind auch Beamte der USBV-Gruppe. Deren Aufgabe ist unter anderem die Entschärfung und Sicherung von "unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen". Die Spezial-Gruppe sei hinzugezogen worden, um "für alle Eventualitäten gewappnet" zu sein, betonte der Polizeisprecher.

Bus für Anwohner bereit

Für betroffene Anwohner, die nicht in ihre Wohnung im Hechtviertel können, wurden zwei sogenannte Wärme-Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe organisiert. Darin können sich Betroffene zwischenzeitlich aufwärmen, hieß es von der Polizei.

Weitere Informationen folgen.

Ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe steht seit dem Abend im Hechtviertel für Anwohner bereit, die wegen des Polizeieinsatzes nicht in ihre Wohnungen können. Bildrechte: xcitepress/Benedict Bartsch