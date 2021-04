Herrenlose Schuhe, die an der Albertbrücke in Dresden hingen, haben einen 33 Jahre alten Mann zu einer lebensgefährlichen Aktion veranlasst. Mit Gürtel und Tüchern seilte er sich am Donnerstagnachmittag auf eine Schifffahrtszeichen-Halterung ab und löste so einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus, wie die Polizei mitteilte.