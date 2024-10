Bei dem Unfall am Samstagnachmittag in Dresden ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 60-Jährige ei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er hat der Feuerwehr zufolge bei dem Unfall einen Herz-Stillstand erlitten und musste reanimiert werden.

