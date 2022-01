Ein Mann ist am Dienstagmorgen unerlaubt in den Sächsischen Landtag in Dresden eingedrungen. Der 33 Jahre alten Mann war in den Gangbereich des Altbaus gelangt, wo er von Beamten des Objektschutzes gestellt wurde. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach soll der Mann durch ein Tor, das für die Abholung des Mülls geöffnet worden war, in den Innenhof gelangt sein und sich von dort aus Zugang in den Altbau des Landtages verschafft haben.