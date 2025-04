Die Dresdner Stadtverwaltung will auf der Marienbrücke eine von zwei Autospuren in Richtung Altstadt dauerhaft sperren. Ab Ende Mai soll die linke Spur ausschließlich Bussen und Bahnen vorbehalten sein. Dort fahren die Autos bislang auf den Gleisen. Allerdings waren in der Vergangenheit bei Großveranstaltungen, in der Adventszeit sowie nach dem Einsturz der Carolabrücke die Autos bereits ausschließlich über die rechte Fahrspur geleitet worden.



Für die Bahnen bedeutet das im Bereich Haus der Presse/Yenidze weniger Stau, Autofahrer müssen hingegen an der dortigen Ampelkreuzung längere Wartezeiten einplanen.

Bildrechte: IMAGO/C3 Pictures