Einem 38-jährigen Serben wird die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, soll er am Sonntag versucht haben, rund 120 Kilogramm Marihuana über die Grenze von Tschechien nach Deutschland zu schmuggeln. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.